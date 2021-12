Lopalco controcorrente: «Dopo l’Epifania contagi caleranno. Non serve un lockdown: il virus diventerà endemico tra i vaccinati» (Di venerdì 31 dicembre 2021) contagi in calo sì, ma solo Dopo l’Epifania: a tracciare la previsione è Pier Luigi Lopalco, ex assessore alla Sanità della Regione Puglia. «La crescita dei contagi Covid continuerà ancora, almeno per una settimana. Dopo la Befana, se si verifica una situazione simile a quella della Gran Bretagna, vedremo una discesa», ha detto ad Adnkronos, auspicando a una «convivenza pacifica» con il virus. Numeri così alti di contagi «erano attesi». Variante Omicron, «lockdown non necessario» Quanto alla diffusione della variante Omicron – che «non era concretamente controllabile» – «più di quello che abbiamo fatto non si poteva fare. In questa situazione immaginare un lockdown – la misura più estrema ed efficace – per ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 dicembre 2021)in calo sì, ma solo: a tracciare la previsione è Pier Luigi, ex assessore alla Sanità della Regione Puglia. «La crescita deiCovid continuerà ancora, almeno per una settimana.la Befana, se si verifica una situazione simile a quella della Gran Bretagna, vedremo una discesa», ha detto ad Adnkronos, auspicando a una «convivenza pacifica» con il. Numeri così alti di«erano attesi». Variante Omicron, «non necessario» Quanto alla diffusione della variante Omicron – che «non era concretamente controllabile» – «più di quello che abbiamo fatto non si poteva fare. In questa situazione immaginare un– la misura più estrema ed efficace – per ...

