La Camera va in vacanza | poi gli ultimi voti prima del Colle

AGI - Con il via libera definitivo (in extremis) della manovra, anche Montecitorio chiude i battenti e va in vacanza per l'ultimo scorcio di festività natalizie. La Camera riprenderà i lavori lunedì 10 gennaio con gli ultimi provvedimenti da approvare, tra cui il decreto con cui il governo ha introdotto il super green pass, che dovrebbe approdare in Aula - come stabilito dalla Conferenza dei capigruppo - il 17 gennaio, anche se il timing dipenderà dal Senato, ramo da cui partirà l'iter del provvedimento. Dopodiché, la normale attività di Montecitorio e palazzo Madamada subirà uno stop: dal 20 gennaio in poi, infatti, ogni data è plausibile per la convocazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione del nuovo Capo dello Stato (l'ipotesi più accreditata in queste ore è che la prima votazione si terrà martedì 24).

