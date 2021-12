Incidenza dei casi raddoppiata in 7 giorni: il Piemonte in bilico tra giallo e arancione Da lunedì la Lombardia in giallo|Rt a 1,18 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Incidenza Covid, sale a 783 ogni 100mila abitanti: picco Lombardia, zona gialla da lunedì. Intensive occupate, male Liguria e Piemonte che rischia l’arancione Leggi su corriere (Di venerdì 31 dicembre 2021)Covid, sale a 783 ogni 100mila abitanti: picco, zona gialla da. Intensive occupate, male Liguria eche rischia l’arancione

Advertising

Agenzia_Ansa : Sale il tasso di occupazione in terapia intensiva e in aree non critiche. L'incidenza a livello nazionale dei casi… - RegLombardia : Con l’incremento di incidenza del virus #Covid19 e del conseguente aumento di richiesta di #tamponi diagnostici, Re… - borghi_claudio : @fbozza @PagliaAle Con permesso ma l'incidenza, la ponderazione, il paradosso di Simpson o la relatività generale n… - fachetti3333 : RT @eziomauro: Covid, il report dell'Iss: Raddoppia l'incidenza dei casi, sale l'occupazione delle terapie intensive. Due regioni a rischio… - repubblica : RT @eziomauro: Covid, il report dell'Iss: Raddoppia l'incidenza dei casi, sale l'occupazione delle terapie intensive. Due regioni a rischio… -