GF Vip, Lutto per Miriana Trevisan: "Stavo per morire io e invece..." (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ieri il pomeriggio nella casa del Grande Fratello Vip 6 è stato davvero triste: Miriana Trevisan ha ricevuto una triste notizia dalla propria famiglia. La showgirl ha appreso della scomparsa di un suo caro zio. Piangendo, ha subito comunicato il fatto agli altri inquilini che le sono stati vicini, cercando di confortarla in tutti i modi possibili. Tutti mostrano vicinanza a Miriana e viene recitata una preghiera insieme. Poi Miriana esce in cortile insieme a Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, che la consolano ancora un po'. Poco prima la Trevisan aveva passato un po' di tempo con Federica Calemme in sauna. Dopo che Biagio D'Anelli se ne è andato, Miriana deve trovare nuovi spazi e nuove amicizie all'interno della casa. Parlando con Federica, dice di non essersi mai approfondita la ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ieri il pomeriggio nella casa del Grande Fratello Vip 6 è stato davvero triste:ha ricevuto una triste notizia dalla propria famiglia. La showgirl ha appreso della scomparsa di un suo caro zio. Piangendo, ha subito comunicato il fatto agli altri inquilini che le sono stati vicini, cercando di confortarla in tutti i modi possibili. Tutti mostrano vicinanza ae viene recitata una preghiera insieme. Poiesce in cortile insieme a Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, che la consolano ancora un po'. Poco prima laaveva passato un po' di tempo con Federica Calemme in sauna. Dopo che Biagio D'Anelli se ne è andato,deve trovare nuovi spazi e nuove amicizie all'interno della casa. Parlando con Federica, dice di non essersi mai approfondita la ...

