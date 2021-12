“É sempre mezzogiorno” | corona di frolla salata ai formaggi di Francesca Marsetti

Leggi su fattidigossip

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Per festeggiare l’ultima puntata dell’anno, arriva in cucina anche, con la sua verve ed una delle sue ricette delle feste. Nel dettaglio, la cuoca bergamasca prepara un centrotavola di, ovvero unadiai. Ingredienti 500 g farina tipo 1, 300 g burro morbido, 100 go grattugiato, 50 g zucchero, 2 uova, rosmarino 500 g pere abate, 200 g zucchero, 30 g succo di limone, pepe bianco, timo 350 go spalmabile, 300 go grattugiato, 300 g brie, 250 g taleggio, 100 g gorgonzola, 100 g mascarpone, 150 g gherigli di noci, 150 g scorza d’arancia candita, 6 datteri Procedimento Partiamo dalla. In planetaria, o in una ciotola, ...