“Dovete comunicarglielo urgentemente” | Davide Silvestri non sa ancora la notizia | tensione tra gli autori

Leggi su specialmag

(Di venerdì 31 dicembre 2021), una pesantegrava su di lui: glidel reality non sannocome comunicargliela.(fonte youtube)Talvolta, anche nei reality, lo show lascia spazio a notizie che atterriscono, e ridimensionano l’inevitabile spettacolarizzazione delle emozioni su grande schermo. E’ successo ad Alessandro, che ha da poco appreso della scomparsa del nonno, e recentemente anche a Miriana, che ha invece perso uno zio. Stavolta ad essere coinvolto in un pesante lutto è l’attoreignaro, però, dell’accaduto. LEGGI ANCHE>> “Me lo hanno chiesto in confessionale”:e il segreto svelato a Soleil, la trama adesso è ...