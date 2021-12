Chelsea, Tuchel: “L’intervista di Lukaku non mi piace” | VIDEO (Di venerdì 31 dicembre 2021) Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha espresso il suo pensiero in merito all'intervista rilasciata dall'attaccante Romelu Lukaku Leggi su pianetamilan (Di venerdì 31 dicembre 2021) Thomas, allenatore del, ha espresso il suo pensiero in merito all'intervista rilasciata dall'attaccante Romelu

Advertising

sportmediaset : Chelsea, Tuchel: 'L'intervista di #Lukaku? Non mi piace e non ci aiuta'. #SportMediaset - DiMarzio : #Chelsea | Lo sfogo dell'attaccante belga - SerPippo : RT @persemprecalcio: ??? #Lukaku ???? ha rilasciato un'intervista dicendo di voler tornare all'#Inter, ma prima i tifosi e poi #Tuchel hanno r… - persemprecalcio : ??? #Lukaku ???? ha rilasciato un'intervista dicendo di voler tornare all'#Inter, ma prima i tifosi e poi #Tuchel hann… - PaolaRgnm : RT @albi_santi: Sento l’intervista a #Lukaku e fatico a trovare uno scenario in cui ne esce bene. Male con il #Chelsea e con #Tuchel, male… -