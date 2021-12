Advertising

iconanews : Biden, ho avvisato Putin che non può invadere Ucraina - _LaDada : #Biden occhio che #Putin ti ha avvisato… no sai, ci manca solo che si incavola quello. Poi, abbiamo fatto il botto. Eh! -

Ultime Notizie dalla rete : Biden avvisato

ANSA Nuova Europa

Il presidente Usa Joeha riferito ai cronisti che nella sua telefonata ieri a Vladimir Putin lo hache "non puo' invadere l'Ucraina" e che in caso contrario "ci saranno sanzioni severe, aumenteremo la nostra ...... Benny Gantz , avrebbegli Stati Uniti sui tempi ordinati a Tsahal per completare un piano ... D'altronde l'amministrazioneè sì impegnata a portare avanti la ricomposizione dell'accordo ...Il presidente Usa Joe Biden ha riferito ai cronisti che nella sua telefonata ieri a Vladimir Putin lo ha avvisato che "non puo' invadere l'Ucraina" e che in caso contrario "ci saranno sanzioni severe, ...La telefonata tra i due capi di Stato è durata meno di un'ora, il presidente Usa ha espresso sostegno per la via della diplomazia ...