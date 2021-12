30 anni fa scoppiò la tangentopoli a Salerno

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 31 dicembre 2021) 1992 – 2022 Esattamente trent’faPer i cinesi il 1992 fu l’anno della Scimmia. La scimmia, nell’oroscopo cinese è il segno zodiacale del genio creativo e inventore, insomma, dell’intelligenza. Per il mondo occidentale il nuovo anno era un numero come un altro. Ma l’oroscopo cinese è infinitamente più antico e, almeno per l’Italia, per il 1992 ci azzeccò in pieno. Fu l’anno dell’intelligenza per la Giustizia. All’improvviso, come una rivoluzione della coscienza, nello stile del 1968, non le masse popolari, ma una ristretta categoria di professionisti tradizionalmente schiva e apparentemente asettica come una equipe operatoria. Aprì gli occhi vedendo quello che tutti già sapevano senza capacità di intervenire. Fu una rivoluzione a catena, partita a (e da dove, sennò) dalla Procura di Milano. Nella città ...