2021 | l’anno degli «over» in TV

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Maionchi, Remigi, Simeoni, Berti L’Italia dello spettacolo non è un Paese per giovani. Soprattutto quando questi ultimi sembranosprovveduti rispetto a chi – anche a 80 anni o più – ha invece energie e idee da vendere. Iltelevisivo è stato un anno “”, dominato da personaggi che hanno fatto della loro venerabile età un punto di forza. Basta passare in rassegna i principali programmi tvultimi dodici mesi per rintracciare in essi la presenza di personalità agée che si sono (ri)conquistate un ruolo da protagonisti. Si pensi innanzitutto a Orietta Berti, che dal Festival di Sanremoin poi non si è più fermata. La kermesse canora ha riportato la cantante 78enne al centro della scena e il tormentone estivo firmato con Achille Lauro e Fedez ha fatto il resto. La Orietta ...