Vito, da oss a paziente Covid: 'Un inferno, vaccinatevi: io malato per un anno e semiparalizzato' (Di giovedì 30 dicembre 2021) Da operatore sociosanitario a lungodegente . Questo il calvario di Vito Scarparo , 59enne di Anguillara Veneta, operatore sociosanitario nel pronto soccorso dell'ospedale di Piove di Sacco (Padova) ... Leggi su leggo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Da operatore sociosanitario a lungodegente . Questo il calvario diScarparo , 59enne di Anguillara Veneta, operatore sociosanitario nel pronto soccorso dell'ospedale di Piove di Sacco (Padova) ...

