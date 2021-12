Testo e traduzione di When I’m Gone di Katy Perry feat Alesso | l’amore ai tempi dell’elettropop

(Di giovedì 30 dicembre 2021)I’mdiè arrivata, e non ha deluso le aspettative. I due artisti hanno unito le loro forze per dare vita a questo singolo che coniuga l’elettropop con le vibrazioni del, su unche parla di lontananza scandito sul beat che strizza l’occhio alla dance e alle produzioni più commerciali diI’msi apre con la voce dell’artista di Santa Barbara e continua tra pad, synth e grancassa ossessiva, il tutto alleggerito da atmosfere che accompagnano l’ascoltatore in un trip essenziale e delicato nonostante le forti dinamiche. La popstar e il DJ hanno progettato il pezzo nel 2020, stando a quanto dichiarato da entrambi a Zane Lowe per Apple Music. ...

