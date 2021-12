Smart Working d’emergenza per i lavoratori pubblici: il no di Brunetta (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta annuncia che il ritorno dello Smart Working “di massa” non ci sarà. Anche in caso di ulteriore aumento dei contagi. E il Messaggero fa sapere che in caso di necessità, sarà lo stesso ministro, con una circolare, a invitare le amministrazioni ad attuare il nuovo lavoro agile regolamentato, in base alle effettive esigenze. «Il 15 ottobre abbiamo detto addio alla sperimentazione di massa dello Smart Working emergenziale, senza regole e senza diritti. Ma non abbiamo detto addio allo Smart Working. Al contrario, abbiamo intensificato le attività per regolarlo, nei nuovi contratti, e per assicurare la piena autonomia organizzativa alle singole amministrazioni. Nel frattempo, grazie al confronto costante e proficuo ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il ministro della Pubblica Amministrazione Renatoannuncia che il ritorno dello“di massa” non ci sarà. Anche in caso di ulteriore aumento dei contagi. E il Messaggero fa sapere che in caso di necessità, sarà lo stesso ministro, con una circolare, a invitare le amministrazioni ad attuare il nuovo lavoro agile regolamentato, in base alle effettive esigenze. «Il 15 ottobre abbiamo detto addio alla sperimentazione di massa delloemergenziale, senza regole e senza diritti. Ma non abbiamo detto addio allo. Al contrario, abbiamo intensificato le attività per regolarlo, nei nuovi contratti, e per assicurare la piena autonomia organizzativa alle singole amministrazioni. Nel frattempo, grazie al confronto costante e proficuo ...

