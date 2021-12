"Serve Draghi al Quirinale e una legge proporzionale, lo sa anche Berlusconi". Parla Brugnaro (Di giovedì 30 dicembre 2021) La premessa è chiara: “Fare in fretta”. Sull’intervista, anzitutto. “Atterro alle 14.50, sentiamoci alle 14.51 e in dieci minuti la risolviamo”. Ma non solo. “E’ l’Italia che deve fare in fretta, che deve volere essere un paese decisionista, perché sennò nella competizione globale restiamo schiacciati”. E invece? “E invece a noi piace fare chiacchiere. anche i partiti che si lamentano per i tempi stretti sulla legge di Bilancio: ma non si ricordano che furono loro a sabotare la riforma di Matteo Renzi nel 2016?”. E come si diventa decisionisti? Su questo, Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, non ha dubbi: “Mandando Mario Draghi al Quirinale”. E’ arrivato a Roma col piglio nordico di chi scende nella palude capitolina per bonificarla. “Vengo a venetizzare la città eterna”. Ma a Roma ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 30 dicembre 2021) La premessa è chiara: “Fare in fretta”. Sull’intervista, anzitutto. “Atterro alle 14.50, sentiamoci alle 14.51 e in dieci minuti la risolviamo”. Ma non solo. “E’ l’Italia che deve fare in fretta, che deve volere essere un paese decisionista, perché sennò nella competizione globale restiamo schiacciati”. E invece? “E invece a noi piace fare chiacchiere.i partiti che si lamentano per i tempi stretti sulladi Bilancio: ma non si ricordano che furono loro a sabotare la riforma di Matteo Renzi nel 2016?”. E come si diventa decisionisti? Su questo, Luigi, sindaco di Venezia, non ha dubbi: “Mandando Marioal”. E’ arrivato a Roma col piglio nordico di chi scende nella palude capitolina per bonificarla. “Vengo a venetizzare la città eterna”. Ma a Roma ...

