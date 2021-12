Roma-Juventus | venduti 12 000 tagliandi in più rispetto alla nuova capienza

(Di giovedì 30 dicembre 2021) La riduzione degli impianti all’aperto dal 75 al 50% porta a rivedere i piani dei club. È il caso dellache in occasione del primo match casalingo del nuovo anno contro la, il 9 gennaio, aveva venduto già 42 mila biglietti. Con l’Olimpico al 50% lasi riduce a circa 30 mila posti totali creando un’eccedenza di 12 milagià staccati. Considerato che, secondo le prime informazioni, la riduzione ha effetto immediato dpubblicazione del decreto, il club sta valutando cosa fare per chi non potrà usufruire del biglietto comprato. Intanto, nella mattinata di giovedì 30 dicembre, la società ha bloccato la vendita di altri biglietti. SportFace.

