Oroscopo 2022 | Pesci

(Di giovedì 30 dicembre 2021) L’del segno deiè baciato dal passaggio di Giove, il pianeta della fortuna per eccellenza. E sarete i più fortunati dello zodiaco fino a maggio e di nuovo tra ottobre e dicembre. Tranne che nei periodi in cui avrete Marte contrario, in Gemelli che toglie energie e vi rende insofferenti. Potrete poi … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Branko 31 dicembre 2021 . Ultimo giorno dell'anno: non sembra vero, ma anche il 2021 sta per finire e tra poche ore daremo il benvenuto al, con la speranza che siano giorni migliori per ......ci aspetta nel? Come andrà l'amore? Chi sarà fortunato? Scopriamo tutto con le previsioni riportate su 'DiPiù' , di cui riportiamo di seguito un estratto, del noto astrologo Paolo Fox!...Oroscopo Paolo Fox di Capodanno: le previsioni del giorno e domani (30-31 dicembre) Ha termine dicembre 2021 e anche l'anno, quindi ecco l'oroscopo di ...Costruire: lo sviluppo lavorativo. Questo 2022 può essere un anno in cui impari tantissimo! Il 2022 è un anno in cui capire che cosa vuoi lasciare al mondo: che cosa stai creando e cosa puoi trasmette ...