No! La FDA non ha finto l'approvazione di Pfizer. No! Non è vero che ComiRNAty non esiste

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Negli Stati Uniti, note organizzazioni No vax come Children’s Health Defense hanno utilizzato le documentazioni ufficiali di Fda e dei CDC americani per sostenere che il vaccino contro il nuovo Coronavirus di-BioNTech non sia stato mai sperimentato, mentre una versione precedente nota comenon sarebbe mai esistita. Non hanno tardato ad arrivare anche le versioni nostrane di questa falsa narrazione. Per chi ha fretta: Col terminevengono definite le dosi di vaccino destinate a persone dai 16 anni in su. Col termine-BioNTech COVID-19 si indicano le dosi destinate dai 12 anni in su. In entrambi i casi parliamo sempre dello stesso vaccino, cambia solo il modo in cui vengono formulati i dosaggi. Analisi In una versione italiana, intitolata «Scandalo Usa: vaccino ...

Advertising

TweetNonno : @mamo75r @ilconterosso1 @BiologiScienza No, gli altri studi NON HANNO ricevuto soffiate dagli insider. I controlli… - rscalt76 : RT @Meira85253235: La #FDA vuole nascondere i dati PRE-licensura fino alla morte e ora il CDC vuole nascondere i dati di sicurezza POST-lic… - Meira85253235 : La #FDA vuole nascondere i dati PRE-licensura fino alla morte e ora il CDC vuole nascondere i dati di sicurezza POS… - ni_ckolai : @Habada_ FDA no approve sef ???? - Augusta48796687 : RT @ChanceGardiner: Jordan Schachtel, giornalista indipendente: 'Oggi negli USA non sono disponibili VACClNl C-19 APPROVATl da FDA, e Pfize… -

Ultime Notizie dalla rete : No FDA

Open

CTS SU GREEN PASS LAVORO E QUARANTENA COVID/ Nuove misure PA: su lockdownvax... MODERNA ATTENDE ...dai 6 mesi ai 5 anni d'età potrebbe essere il primo a ottenere l'approvazione da parte della. ...Negli Stati Uniti, note organizzazionivax come Children's Health Defense hanno utilizzato le documentazioni ufficiali die dei CDC americani per sostenere che il vaccino contro il nuovo Coronavirus di Pfizer - BioNTech non sia ...Before you enter the TSA line, however, you should consider marijuana laws, and also who owns the airspace you are about to travel through. Understanding the laws and policies surrounding THC and the ...Ecco perché vengono usati i nomi Comirnaty e Pfizer-BioNTech COVID-19 e perché cambiano i .... Per chi ha fretta: Analisi In una versione italiana , intitolata Scandalo Usa: vaccino Pfizer mai stato a ...