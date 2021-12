**Manovra: Fdi scrive a Mattarella, 'è scandalo, intervenga il garante della Costituzione'** (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic (Adnkronos) - "Una maggioranza sgangherata, insieme solo per amore delle poltrone, ha prodotto una manovrata sbagliata, senza visione e prospettiva". Fratelli d'Italia ha organizzato un flash mob davanti alla Camera dei deputati per annunciare che i parlamentari di Giorgia Meloni si rivolgeranno al capo dello Stato. "Sulla Finanziaria è avvenuto qualcosa di scandaloso, per questo Fratelli d'Italia invierà al presidente della Repubblica una lettera di denuncia di quanto sta accadendo raccontando punto per punto la trattazione di questo documento -ha spiegato il capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida-. Un documento che non è stato discusso e non lo dice l'opposizione ma la commissione Finanze, che ha rifiutato di dare il suo parere sulla legge perchè è impossibile esaminare in poche ore un testo che dà 30mld di euro. La sinistra, nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic (Adnkronos) - "Una maggioranza sgangherata, insieme solo per amore delle poltrone, ha prodotto una manovrata sbagliata, senza visione e prospettiva". Fratelli d'Italia ha organizzato un flash mob davanti alla Camera dei deputati per annunciare che i parlamentari di Giorgia Meloni si rivolgeranno al capo dello Stato. "Sulla Finanziaria è avvenuto qualcosa diso, per questo Fratelli d'Italia invierà al presidenteRepubblica una lettera di denuncia di quanto sta accadendo raccontando punto per punto la trattazione di questo documento -ha spiegato il capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida-. Un documento che non è stato discusso e non lo dice l'opposizione ma la commissione Finanze, che ha rifiutato di dare il suo parere sulla legge perchè è impossibile esaminare in poche ore un testo che dà 30mld di euro. La sinistra, nel ...

