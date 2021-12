Lady Diana, svelate le carte segrete sul funerale: per la Corona Elton John era «troppo sentimentale» (video) (Di giovedì 30 dicembre 2021) La resistenza di Buckingham Palace a una cerimonia «troppo sentimentale», l’insistenza del decano di Westminster perché, invece, il funerale fosse contrassegnato da qualcosa di «coraggioso» e legato «al mondo moderno» con la partecipazione di Elton John, i suggerimenti di Jacques Chirac a Tony Blair e le preoccupazioni di quest’ultimo per le possibili incursioni di Hillary Clinton. I National Archives britannici hanno pubblicato nuovi documenti riservati relativi al funerale di Lady Diana, dai quali emergono dettagli inediti sui giorni concitati che seguirono quel 31 agosto 1997, quando la principessa del Galles trovò la morte insieme a Dodi Al-Fayed nel tunnel parigino de l’Alma. Elton John voluto dal decano di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 dicembre 2021) La resistenza di Buckingham Palace a una cerimonia «», l’insistenza del decano di Westminster perché, invece, ilfosse contrassegnato da qualcosa di «coraggioso» e legato «al mondo moderno» con la partecipazione di, i suggerimenti di Jacques Chirac a Tony Blair e le preoccupazioni di quest’ultimo per le possibili incursioni di Hillary Clinton. I National Archives britannici hanno pubblicato nuovi documenti riservati relativi aldi, dai quali emergono dettagli inediti sui giorni concitati che seguirono quel 31 agosto 1997, quando la principessa del Galles trovò la morte insieme a Dodi Al-Fayed nel tunnel parigino de l’Alma.voluto dal decano di ...

