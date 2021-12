“Il sorriso della luna” di Klaus Zambiasi esce anche in lingua tedesca

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 30 dicembre 2021) “Il”, il fortunato romanzo d’esordio di(Youcanprint, 2015), già disponibile in inglese (“The smile of the moon”) e in slovacco (“Mesacny usmev”), uscirà nel 2022in traduzione(“Das Lächeln des Mondes”).vive e lavora in provincia di Bolzano. Appassionato di pittura e di scrittura, ha lavorato nella pubblica amministrazione, prima di trasferirsi a Bratislava e mettersi in proprio nel settore immobiliare turistico. Nella capitaleSlovacchia ha scritto “Il”, ispirato a una storia realmente accaduta.Siamo a Castelrotto, piccolo comune ai piedi dell’Alpe di Siusi, in provincia di ...