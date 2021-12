Il no vax che rifiuta le cure in ospedale fino a due ore prima di morire (Di giovedì 30 dicembre 2021) I medici hanno tentato in tutti i modi di convincerlo ad accettare le cure. Anche il suo figlio maggiore, con una videochiamata, lo ha pregato fino all’ultimo. Ma quando ha deciso di acconsentire all’intubazione era troppo tardi: è morto così, due ore dopo essere arrivato nell’ospedale San Bortolo di Vicenza, Alessandro Mores, 48enne di Thiene ma originario del Veneziano, di San Giorgio al Tagliamento. Aveva contratto il Covid una quindicina di giorni fa: arrivato martedì 28 dicembre in condizioni disperate all’ospedale di Vicenza, nel reparto di rianimazione, ha rifiutato di farsi intubare nonostante lo avessero informato che aveva poche chance di sopravvivenza, se non addirittura poche ore. Si è convinto soltanto quando il medico lo ha avvertito che il suo cuore si sarebbe fermato di lì a poco. Il no ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) I medici hanno tentato in tutti i modi di convincerlo ad accettare le. Anche il suo figlio maggiore, con una videochiamata, lo ha pregatoall’ultimo. Ma quando ha deciso di acconsentire all’intubazione era troppo tardi: è morto così, due ore dopo essere arrivato nell’San Bortolo di Vicenza, Alessandro Mores, 48enne di Thiene ma originario del Veneziano, di San Giorgio al Tagliamento. Aveva contratto il Covid una quindicina di giorni fa: arrivato martedì 28 dicembre in condizioni disperate all’di Vicenza, nel reparto di rianimazione, hato di farsi intubare nonostante lo avessero informato che aveva poche chance di sopravvivenza, se non addirittura poche ore. Si è convinto soltanto quando il medico lo ha avvertito che il suo cuore si sarebbe fermato di lì a poco. Il no ...

Advertising

borghi_claudio : @BonomiAllegra @TatyTDV @sbonaccini Si. E' vero. I vaccinati da meno di 15 giorni nelle tabelle vanno nella colonna… - Corriere : Bergamo, la dottoressa che non vuole più curare i no vax: «Sono stanca di perdere tempo» - stanzaselvaggia : La morte di Mauro da Mantova è la morte di un poveretto trattato da giullare che ha il suono non del monito ma dell… - Wallee___ : RT @hurtndstrong: diana del bufalo che non solo si proclama no vax ma riesce anche ad entrare nei teatri e nei ristoranti senza green pass.… - marsigatto : RT @DuccioTessadri: Non solo il No Vax finisce irrimediabilmente in terapia intensiva ma poi ci muore, perché fino all'ultimo rifiuta di fa… -