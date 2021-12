Ecdc, tutta l’Italia in rosso o rosso scuro. E la Germania inserisce il nostro Paese tra le zone ad alto rischio (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’ultima rilevazione del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) vede l’Italia tutta in rosso o in rosso scuro. Si tratta della gradazione cromatica peggiore, che indica un rischio contagio da Covid-19 alto (dato da 200–499 casi ogni 100 mila abitanti) o molto alto (oltre 500 casi). Anche le tre regioni rimaste in giallo la settimana scorsa (Sardegna, Molise e Puglia) sono passate in rosso insieme alla Sicilia, alla Calabria, all’Abruzzo e alla Basilicata. Tutte le altre sono in rosso scuro. L’analisi rispecchia il monitoraggio diffuso oggi, 30 dicembre, dall’Istituto Gimbe, che ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’ultima rilevazione del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie () vedeino in. Si tratta della gradazione cromatica peggiore, che indica uncontagio da Covid-19(dato da 200–499 casi ogni 100 mila abitanti) o molto(oltre 500 casi). Anche le tre regioni rimaste in giallo la settimana scorsa (Sardegna, Molise e Puglia) sono passate ininsieme alla Sicilia, alla Calabria, all’Abruzzo e alla Basilicata. Tutte le altre sono in. L’analisi rispecchia il monitoraggio diffuso oggi, 30 dicembre, dall’Istituto Gimbe, che ...

