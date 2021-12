"Don't look up" rischia di piacere a tutti, negazionisti e iper-scientisti (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ho scoperto che un film molto intelligente e controverso come “Don’t look up”, che ha per tema la catastrofe del pianeta Terra miete successi nei due schieramenti contrapposti. Soddisfa il palato dei negazionisti e quello degli iper-scientisti, dei complottisti e degli anti-complottisti, degli odiatori delle elites e degli odiatori della plebe credulona. Attorno alla prospettiva di una cometa che tempo sei mesi farà cenere della Terra e di ogni forma di vita umana e naturale, nel film si condensano due popoli che non sanno più riconoscere un comune, insidiosissimo nemico, due linguaggi inconciliabili. Ecco i guru chiacchieroni che conquistano i vertici politici fin nella Sala Ovale della Casa Bianca per trovare soluzioni ridicolmente inefficaci ma “alternativi” alla scienza ufficiale: oppure il popolo che pensa che la ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ho scoperto che un film molto intelligente e controverso come “Don’tup”, che ha per tema la catastrofe del pianeta Terra miete successi nei due schieramenti contrapposti. Soddisfa il palato deie quello degli, dei complottisti e degli anti-complottisti, degli odiatori delle elites e degli odiatori della plebe credulona. Attorno alla prospettiva di una cometa che tempo sei mesi farà cenere della Terra e di ogni forma di vita umana e naturale, nel film si condensano due popoli che non sanno più riconoscere un comune, insidiosissimo nemico, due linguaggi inconciliabili. Ecco i guru chiacchieroni che conquistano i vertici politici fin nella Sala Ovale della Casa Bianca per trovare soluzioni ridicolmente inefficaci ma “alternativi” alla scienza ufficiale: oppure il popolo che pensa che la ...

Advertising

beppesevergnini : Il miglior film del 2021, per distacco. DON’T LOOK UP ridicolizza conservatori idioti, liberali ipocriti, guru te… - sole24ore : ?? «Don’t look up», 5 motivi per cui è il miglior #film dell’anno (e della #pandemia): - SkyTG24 : Don't look Up, il film spiegato da Leonardo DiCaprio - HuffPostItalia : 'Don't look up' rischia di piacere a tutti, negazionisti e iper-scientisti - wordsaswind : RT @albertoinfelise: La cosa buffa sono quelli che non si sono accorti del fatto che “Don’t Look Up” parlasse di loro. In bocca al lupo per… -