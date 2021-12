Dalle Regioni a Galli e Pregliasco | il club del si può fare di più sulle restrizioni

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 30 dicembre 2021) “Il governo ci ha ascoltato sulla quarantena accorciata per non bloccare il Paese. Resta una timidezza sull’estensione del Green pass rafforzato ad altre categorie, come il mondo del lavoro pubblico e privato, che non comprendo”. A dirlo in un’intervista sul Corriere della Sera il Governatore della Liguria Giovanni Toti, aggiungendo: “La Lega nella conferenza delleeranostre stesse posizioni. Fedriga che la presiede era per allargare l’area del Green pass rafforzato. Così Zaia”. Da parte sua, il governatore del Veneto, Luca Zaia, interpellatoparole del presidente ligure Giovanni Toti, nega di aver chiesto l’estensione dell’obbligo di vaccinazione ad altre categorie di lavoratori. “Le proposte che ho portato io erano riferite ai tamponi e alle quarantene. Non sono intervenuto sull’estensione del super green pass ...