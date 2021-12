Dakar 2022, il calendario: programma, date, orari, diretta tv e streaming (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il calendario e il programma della Dakar 2022, il rally giunto alla sua 44esima edizione e ancora una volta interamente in Arabia Saudita dal 1 al 14 gennaio prossimi. La pandemia Covid non ferma uno degli appuntamenti più iconici, spettacolari e pericolosi del motorsport, che però deve ancora fare i conti con le restrizioni per gli spostamenti. Ecco dunque un’altra edizione interamente saudita, con partenza e arrivo nella città di Jeddah dopo un totale di 8375 km dei quali ben 4258 di prove speciali. In gara moto, auto, camion, prototipi e altre categorie per uno spettacolo unico nel suo genere. Tra i partecipanti anche Danilo Petrucci, in gara tra le moto dopo la fine della sua avventura in MotoGP. TV E streaming – La Dakar 2022 sarà trasmessa in ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ile ildella, il rally giunto alla sua 44esima edizione e ancora una volta interamente in Arabia Saudita dal 1 al 14 gennaio prossimi. La pandemia Covid non ferma uno degli appuntamenti più iconici, spettacolari e pericolosi del motorsport, che però deve ancora fare i conti con le restrizioni per gli spostamenti. Ecco dunque un’altra edizione interamente saudita, con partenza e arrivo nella città di Jeddah dopo un totale di 8375 km dei quali ben 4258 di prove speciali. In gara moto, auto, camion, prototipi e altre categorie per uno spettacolo unico nel suo genere. Tra i partecipanti anche Danilo Petrucci, in gara tra le moto dopo la fine della sua avventura in MotoGP. TV E– Lasarà trasmessa in ...

Advertising

alessandro_972 : RT @Gazzetta_it: #Dakar 2022, Danilo Petrucci positivo al Covid, rischia di non partire - zazoomblog : Dakar 2022 Danilo Petrucci positivo al Covid! In giornata un nuovo tampone partecipazione a forte rischio - #Dakar… - dakarbot : RT @Motorsport_IT: #Dakar 2022 | Anche Eugenio Amos deve rinunciare causa Covid #Dakar2022 - dakarbot : RT @Gazzetta_it: #Dakar 2022, Danilo Petrucci positivo al Covid, rischia di non partire - Motorsport_IT : #Dakar 2022 | Anche Eugenio Amos deve rinunciare causa Covid #Dakar2022 -