Covid, nel Lazio positività e quarantena: basta tampone rapido. Ordinanza (Di giovedì 30 dicembre 2021) Per la positività al Covid e la fine della quarantena basterà il tampone rapido nel Lazio. Una nuova Ordinanza, firmata dal presidente della Regione Nicola Zingaretti e dall’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, interviene così sulla definizione dei casi positivi, modalità di tracciamento e criteri di fine isolamento e fine quarantena, e sulle modalità di accesso alle strutture sanitarie. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 30 dicembre 2021) Per laale la fine dellabasterà ilnel. Una nuova, firmata dal presidente della Regione Nicola Zingaretti e dall’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, interviene così sulla definizione dei casi positivi, modalità di tracciamento e criteri di fine isolamento e fine, e sulle modalità di accesso alle strutture sanitarie. L'articolo .

Agenzia_Ansa : Tre boeing carichi di patate sono pronti a partire per il Giappone per salvare i McDonald's dalla carenza di pata… - fattoquotidiano : Caos #tamponi in Lombardia, per un test prenotato ieri all'azienda sanitaria bisogna aspettare fino al 5 gennaio… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Ecco le principali novità contenute nel decreto anti-Covid, dalla quarantena azzerata per chi ha fatto la d… - LaraCarrots : Non capisco l'utilità di farsi iniettare per tre volte dosi differenti per avere una sicurezza maggiore e poi venir… - LALAZIOMIA : Covid nel Lazio, 5.248 casi (+960) Rt sopra a 1. La Regione detta nuove regole per i tamponi -