(Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "alla Rai ladi unin tv per imparare a farenasali antigenici e salivari in autonomia, invece di stare ore in fila in farmacia in un momento in cui il sistema deie' preso d'assalto nonostante le sue incertezze". E' la proposta di Jacopo, presidente del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori che in qualità anche di commissarioall'Adnkronos aggiunge: "comesto predisponendo l'acquisto dei macchinari necessari alla effettuazione dimolecolari nelle 45 farmacie della rete, per proporre alla Regione Lazio l'iter burocratico che consenta anche alle farmacie, che adesso possono fare solo antigenici, ...

TV7Benevento : Covid: Marzetti (Farmacap), 'proporrò a Rai diffusione tutorial per tamponi fai-da-te'...

'Qualcuno ovviamente non c'era a causa del, ma la presenza di tutti è stata garantita via ...sindaco in attesa delle mosse del Pd) quanto a destra (con i mal di pancia di Croia ee una ......paio di settimane a singhiozzo con alcuni incontri forzatamente rinviati visto i diversi casi,... 2 - 4 , Marcotulli vs Iacoponi 71 - 120, Chiaramoni vs Spinozzi 98 - 124, Micucci/vs ...Roma, 30 dic. "Proporrò alla Rai la diffusione di un tutorial in tv per imparare a fare tamponi nasali antigenici e salivari in autonomia, invece di stare ore i ...I cittadini passano ore in coda ai drive-in e i laboratori impiegano giorni per dare i risultati, i privati chiedono cifre esorbitanti per un test "con ...