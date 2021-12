Covid, altre buone notizie sulla variante Omicron. Il rapporto tedesco: “questi i sintomi comuni, ma sono tutti lievi” (Di giovedì 30 dicembre 2021) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 30 dicembre 2021) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Adnkronos : 'Revisione #quarantena azzardo che farà aumentare i contagi, mentre le altre misure sono un semi-lockdown per i… - GiovanniToti : Questo è il momento del vaccino, non dei tamponi. Estendiamo il super Green pass, smettiamo di inseguire ogni perso… - Gazzetta_it : Costa: “Stadi chiusi? Non vedo all’orizzonte altre restrizioni” #covid - Marilen97832318 : RT @DebAttanasio: Non esiste essere più disgustoso, egoista, inqualificabile del #novax che contrae il #Covid in forma leggera e usa se ste… - PiroSole : Non è corretto che il Milan o altre squadra anno dovuto giocare partite senza alcuni giocatori con il covid e per g… -