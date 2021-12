Covid | a Ladispoli drive-in al collasso Grando a Zingaretti | “Aumentare risorse e personale”

(Di giovedì 30 dicembre 2021)– “Alla Regione Lazio chiediamo piùper potenziare i servizi”, questo l’appello del sindaco diAlessandroche, dopo l’aumento dei positivi-19 in città, chiede aiuto alla Regione per affrontare l’emergenza sanitaria. “Nelle ultime settimane nella nostra città – si legge in una nota del Sindaco -, così come nel resto del Paese, il numero dei contagi da-19 è aumentato considerevolmente a causa della cosiddetta variante Omicron. L’impennata dei positivi ha inevitabilmente fattola richiesta dei tamponi, con lunghe file che sono state registrate in tutti iin, compreso quello allestito presso la Casa della Salute di. La recente decisione ...

