Costa: “Gli atleti no vax non possono più giocare. Non possiamo vanificare sacrifici di due anni” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, nel corso di un’intervista concessa a Radio Punto Nuovo, ha spiegato la situazione relativa agli atleti non vaccinati: “Gli atleti no vax non possono più giocare. La pandemia ha dimostrato che ha una grande dinamicità e non possiamo permetterci di vanificare i sacrifici che facciamo da due anni. Ci auguriamo che anche negli stadi ci sia un’assunzione di responsabilità. Si vedevano troppi tifosi senza mascherina. Stiamo chiedendo un ulteriore sacrificio a tutti. Altri Paesi europei hanno preso provvedimenti più severi ma noi riteniamo che la riduzione al 50% possa bastare. Serve il rispetto delle regole. Allo stadio si va solo se vaccinati o guariti, con il semplice tampone ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Sottosegretario alla Salute, Andrea, nel corso di un’intervista concessa a Radio Punto Nuovo, ha spiegato la situazione relativa aglinon vaccinati: “Glino vax nonpiù. La pandemia ha dimostrato che ha una grande dinamicità e nonpermetterci diche facciamo da due. Ci auguriamo che anche negli stadi ci sia un’assunzione di responsabilità. Si vedevano troppi tifosi senza mascherina. Stiamo chiedendo un ulterioreo a tutti. Altri Paesi europei hanno preso provvedimenti più severi ma noi riteniamo che la riduzione al 50% possa bastare. Serve il rispetto delle regole. Allo stadio si va solo se vaccinati o guariti, con il semplice tampone ...

