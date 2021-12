Contagi Covid, Gimbe: “+87% in 7 giorni”. Lazio e Lombardia in zona gialla (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’epidemia di Covid non accenna rallentare, appare anzi in piena corsa. La settimana di Natale ha visto un’impennata di oltre l’80% di nuovi Contagi. Una crescita che si è tradotta in un +20,4% di ricoverati con sintomi, e in un +13% di persone in terapia intensiva. Aumentano anche i decessi: dal 22 al 28 dicembre sono stati 1.024. Vale a dire una media di 146 al giorno rispetto ai 126 dei 7 giorni precedenti (+16%). Lo rileva il monitoraggio della Fondazione Gimbe. Tamponi, troppi falsi negativi La Fondazione Gimbe evidenzia come “il sistema di testing è già in tilt, ci sono troppi falsi negativi nei tamponi antigenici“. “Con l’emersione di un numero enorme di casi si rischia un lockdown di fatto, indipendentemente dalla modifica delle regole sulla quarantena“. Al 29 dicembre l’81,4% della ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’epidemia dinon accenna rallentare, appare anzi in piena corsa. La settimana di Natale ha visto un’impennata di oltre l’80% di nuovi. Una crescita che si è tradotta in un +20,4% di ricoverati con sintomi, e in un +13% di persone in terapia intensiva. Aumentano anche i decessi: dal 22 al 28 dicembre sono stati 1.024. Vale a dire una media di 146 al giorno rispetto ai 126 dei 7precedenti (+16%). Lo rileva il monitoraggio della Fondazione. Tamponi, troppi falsi negativi La Fondazioneevidenzia come “il sistema di testing è già in tilt, ci sono troppi falsi negativi nei tamponi antigenici“. “Con l’emersione di un numero enorme di casi si rischia un lockdown di fatto, indipendentemente dalla modifica delle regole sulla quarantena“. Al 29 dicembre l’81,4% della ...

