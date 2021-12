Cine Tampone, i social e l’amara ironia su test e quarantene (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Green Pass, il Super Green Pass, le lunghe file per i tamponi: sono in molti sui social a chiedere chiarezza, anche sulle nuove misure decise dal Governo Draghi. Intanto la reazione del web è quella forse più scontata: l’ironia. Amara certamente, ma che prova ad alleggerire una situazione di per sé molto pesante, specialmente in questi giorni di festa. E così spopola l’hashtag #CineTampone. Da “Il buono, il brutto e il positivo” a “Ultimo Tampone a Parigi” passando per “Un Tampone da Tiffany”, “Harry Potter e il Tampone molecolare” e ancora: “C’eravamo tamponati”. Diventa virale anche il video di Mattia Stanga, creator rivelazione dell’anno divenuto famoso come interprete dei mestieri su TikTok (dov’è seguito da 2.1 milioni di persone). “Sono un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Green Pass, il Super Green Pass, le lunghe file per i tamponi: sono in molti suia chiedere chiarezza, anche sulle nuove misure decise dal Governo Draghi. Intanto la reazione del web è quella forse più scontata: l’. Amara certamente, ma che prova ad alleggerire una situazione di per sé molto pesante, specialmente in questi giorni di festa. E così spopola l’hashtag #. Da “Il buono, il brutto e il positivo” a “Ultimoa Parigi” passando per “Unda Tiffany”, “Harry Potter e ilmolecolare” e ancora: “C’eravamo tamponati”. Diventa virale anche il video di Mattia Stanga, creator rivelazione dell’anno divenuto famoso come interprete dei mestieri su TikTok (dov’è seguito da 2.1 milioni di persone). “Sono un ...

