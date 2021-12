Cessione Salernitana | spunta un terzo acquirente | la situazione

Advertising

sportface2016 : +++Consiglio #Figc, nessuna proroga per la #Salernitana: il termine ultimo per la cessione resta il 31 dicembre+++ - consigliperigli : @NICKTOH9 @CalcioFinanza Il male del calcio è la tua Inter di merda piena di debiti che può iscriversi al campionat… - consigliperigli : @aleannibale @CalcioFinanza Non conta più, ma i soldi della cessione li prende lui. Se fanno fallire la Salernitana… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Salernitana alla resa dei conti: spunta un’altra offerta: Il 31 dicembre, data ultima per la c… - infoitsport : Cessione Salernitana, spunta un nuovo acquirente: le ultime -

Ultime Notizie dalla rete : Cessione Salernitana

... Claudio Lotito Per il futuro dellasta per scoccare l'ora ics. Il termine per ladel club scade domani. Altrimenti sarà esclusione dalla Serie A. Secondo quanto scrive ...Domani 31 dicembre è l'ultimo giorno utile per sbrogliare la matassa legata alladella. Se entro la mezzanotte del 31 dicembre non arriveranno offerte vincolanti ritenute valide dai trustee, la società granata sarà esclusa dal campionato di Serie A. Il ...Andrà in onda su SeiTv (canale 661 del digitale terrestre) questa sera alle 19:30 una puntata speciale di SeiGranata, condotta dal direttore di TuttoSalernitana Luca Esposito. In studio ...Mancano meno di 48 ore alla deadline del 31 dicembre alle 24 per la cessione della Salernitana. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei sono quattro le offerte in piedi per rilevare il ...