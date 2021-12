Capodanno | ritrovati 3 quintali di botti illegali | sequestro ai Ponti Rossi

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Operazione della Polizia di Stato contro idi. I militari li ritrovano ìin un cabina elettrica ai. Nuovonel napoeltano (Via Polizia di Stato Screenshot)La Polizia ha scoperto quattrocento bombe carta ed una valanga di altri fuochi d’artificio. Il tutto era nascosto in una cabina elettrica trasformata in una vera e propria polveriera pericolosa. Infatti la cabina serviva come garage in attesa dell’allestimento della bancarelle con i fuochi. A scoprire il tutto ci hanno pensato gli agenti della Questura di Napoli, con un’operazione aidurante il martedì sera. Qui i militari hanno sequestrato il carico da 340 chili: 20 di ordigni e 320 die fuochi ...

