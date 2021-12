Capodanno Canale 5, Pio e Amedeo ‘saltano’ causa Covid: ecco chi è previsto in scaletta (Di giovedì 30 dicembre 2021) Lo show realizzato da Canale 5 per salutare il 2021 e dare il benvenuto al 2022 continua a perdere pezzi. “Capodanno in Musica“, questo il titolo, dovrà fare a meno anche del duo comico formato da Pio e Amedeo. La loro presenza era stata annunciata nei giorni scorsi ma causa Covid-19 i due artisti non saranno sul palco di Bari. La notizia, accennata dai siti di informazione locali, che parlano della positività di Amedeo Grieco, trova conferme sul fronte Mediaset dove si limitano a ufficializzare l’assenza, senza fornire ulteriori dettagli. Lo show condotto da Federica Panicucci dovrà fare a meno anche di Albano, per un ruolo era previsto un ruolo quasi da “co-conduttore”. Il virus ha fatto saltare i piani perché l’artista di Cellino San Marco è risultato positivo al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Lo show realizzato da5 per salutare il 2021 e dare il benvenuto al 2022 continua a perdere pezzi. “in Musica“, questo il titolo, dovrà fare a meno anche del duo comico formato da Pio e. La loro presenza era stata annunciata nei giorni scorsi ma-19 i due artisti non saranno sul palco di Bari. La notizia, accennata dai siti di informazione locali, che parlano della positività diGrieco, trova conferme sul fronte Mediaset dove si limitano a ufficializzare l’assenza, senza fornire ulteriori dettagli. Lo show condotto da Federica Panicucci dovrà fare a meno anche di Albano, per un ruolo eraun ruolo quasi da “co-conduttore”. Il virus ha fatto saltare i piani perché l’artista di Cellino San Marco è risultato positivo al ...

