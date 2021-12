Capodanno a Napoli | vietati fuochi d' artificio

(Di giovedì 30 dicembre 2021)d'il giorno di. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato l'ordinanza per il divieto di utilizzo did', petardi, botti, razzi e simili artifici ...

Fuochi d'artificio vietati ail giorno di. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato l'ordinanza per il divieto di utilizzo di fuochi d'artificio, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici su tutto il ...I trasgressori - specifica l' ordinanza del Comune di- se il fatto non costituisce reato, saranno puniti con la sanzione amministrativa prevista da 25 a 500 ed il sequestro del materiale ...Il sindaco Manfredi ha firmato l'ordinanza per il divieto di utilizzo di fuochi d'artificio dalle 16 del 31 dicembre 2021 alle 24 del 1 gennaio 2022.(Adnkronos) - Fuochi d'artificio vietati a Napoli il giorno di Capodanno. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato l'ordinanza per il divieto ...