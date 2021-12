Calcio: Camera approva odg per intitolare Olimpico di Roma a Paolo Rossi (Di giovedì 30 dicembre 2021) Con 387 voti a favore la Camera dei deputati ha approvato nella mattinata di giovedì 30 dicembre un ordine del giorno con il quale impegna il governo a valutare la possibilità di intestare a Paolo Rossi, campione del mondo 1982, lo stadio Olimpico di Roma. Lo rende noto il deputato Pierantonio Zanettin (FI), primo firmatario della proposta. Sono molte le iniziative avviate in ricordo dell’amato Pablito, tra le quali una mostra a lui dedicata “Paolo Rossi, un ragazzo d’oro” che ripercorre le più importanti tappe della sua vita: dagli esordi alla conquista del titolo di campione del mondo, alla vita privata. In esposizione, anche con il supporto digitale, fotografie d’epoca, cimeli e maglie originali di campioni del Calcio. Inoltre sono ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 dicembre 2021) Con 387 voti a favore ladei deputati hato nella mattinata di giovedì 30 dicembre un ordine del giorno con il quale impegna il governo a valutare la possibilità di intestare a, campione del mondo 1982, lo stadiodi. Lo rende noto il deputato Pierantonio Zanettin (FI), primo firmatario della proposta. Sono molte le iniziative avviate in ricordo dell’amato Pablito, tra le quali una mostra a lui dedicata “, un ragazzo d’oro” che ripercorre le più importanti tappe della sua vita: dagli esordi alla conquista del titolo di campione del mondo, alla vita privata. In esposizione, anche con il supporto digitale, fotografie d’epoca, cimeli e maglie originali di campioni del. Inoltre sono ...

