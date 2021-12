Barcellona, offerto un giocatore alla Juventus per arrivare a Morata: i dettagli! (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’asse tra Juventus e Barcellona è caldissimo, i blaugrana vogliono Alvaro Morata. Una vera bomba di mercato esplosa con trattative, indiscrezioni ed ipotesi per poter trovare l’accordo giusto. Xavi spinge per l’attaccante spagnolo in prestito dall’ Atletico Madrid alla Juventus, resta da trovare l’intesa giusta. La Juventus ha rinnovato il prestito di Morata ad inizio stagione per 10 milioni di euro e certamente non ha intenzione di rimanere a mani vuote e con un attaccante in meno. Morata Juventus Barcellona Visto il rinnovo del prestito da parte dei bianconeri, il Barca non può semplicemente chiudere l’operazione con l’Atletico Madrid e portare Morata alla corte di Xavi. Per ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’asse traè caldissimo, i blaugrana vogliono Alvaro. Una vera bomba di mercato esplosa con trattative, indiscrezioni ed ipotesi per poter trovare l’accordo giusto. Xavi spinge per l’attaccante spagnolo in prestito dall’ Atletico Madrid, resta da trovare l’intesa giusta. Laha rinnovato il prestito diad inizio stagione per 10 milioni di euro e certamente non ha intenzione di rimanere a mani vuote e con un attaccante in meno.Visto il rinnovo del prestito da parte dei bianconeri, il Barca non può semplicemente chiudere l’operazione con l’Atletico Madrid e portarecorte di Xavi. Per ...

