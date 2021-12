Valencia | quattro positivi al Covid dopo gli ultimi test

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 dicembre 2021)giocatori delsono risultatialnelle ultime ore. In seguito aglieffettuati dal club spagnolo, sono emersetà al tampone nel gruppo squadra. Non è chiaro se si tratta di giocatori o di membri dello staff tecnico. Di seguito il comunicato diramato dalla società iberica: “Nelle ultime ore ilCF ha effettuatoantigenici e PCR sui giocatori e sullo staff tecnico per il rientro al lavoro della squadra, seguendo i protocolli sanitari della Liga e del Club stesso. Ihanno rilevato 4al-19 nel primo template, tutti sono già stati isolati e sono in via di guarigione. Il ...