Twitter | il primo tweet scritto col pensiero | è di Philip | un uomo affetto da Sla

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Uncol. Sembra fantascienza, ma su , grazie ad un'azienda hi - tech, è diventato realtà. Leggi anche > 'Hello, world! Short. Monumental progress' ('Ciao, mondo! Piccolo. ...

... gestire il mio conto, fare acquisti e ora inviare anche messaggi al mondo via'. Thomas ... Non vediamo l'ora di far avanzare la nostra interfaccia Stentrode nel primo studio clinico negli Stati ... Un tweet scritto col pensiero. Sembra fantascienza, ma su Twitter, grazie ad un'azienda hi-tech, è diventato realtà. "Hello, world! Short tweet. Monumental progress" ("Ciao, mondo! Piccolo tweet. Progresso enorme"): è questo il contenuto del primo messaggio al mondo postato sui social solo col pensiero.