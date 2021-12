Svolta per gli Arbitri: un canale tutto per loro sta per arrivare (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Grande novità per gli Arbitri italiani. Da gennaio potrebbe arrivare un canale tematico tutto per loro in cui spiegare le decisioni più controverse. Lo racconta la Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Il canale tv sugli Arbitri L’Associazione Italiana Arbitri ha da tempo in mente questo progetto insieme a Federcalcio. Il canale potrebbe essere sia web che nella televisione, ancora è da stabilire, in ogni puntata verranno ripercorse le decisioni arbitrali più discusse e spiegate nel minimo dettaglio. Dopo il successo della presenza dell’arbitro Daniele Orsato in televisione, a 90? minuto (Rai Due), si vuole replicare il risultato ma con un format dedicato. Quella di Orsato è stata la prima partecipazione di un arbitro in servizio in ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Grande novità per gliitaliani. Da gennaio potrebbeuntematicoperin cui spiegare le decisioni più controverse. Lo racconta la Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Iltv sugliL’Associazione Italianaha da tempo in mente questo progetto insieme a Federcalcio. Ilpotrebbe essere sia web che nella televisione, ancora è da stabilire, in ogni puntata verranno ripercorse le decisioni arbitrali più discusse e spiegate nel minimo dettaglio. Dopo il successo della presenza dell’arbitro Daniele Orsato in televisione, a 90? minuto (Rai Due), si vuole replicare il risultato ma con un format dedicato. Quella di Orsato è stata la prima partecipazione di un arbitro in servizio in ...

