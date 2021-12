Sky: il Napoli prepara un’offerta per Min-Jae Kim del Fenerbahce (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Secondo quanto riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, il Napoli è pronto a presentare un’offerta al Fenerbahce per provare a prendere il difensore sudcoreano Min-Jae Kim, da tempo nel taccuino di Giuntoli. Un’operazione non semplice, visto che il club turco non sembra intenzionato a cederlo. “Il Napoli continua a lavorare per rafforzare il reparto difensivo. Il club azzurro sta preparando un tentativo per il difensore sudcoreano, di proprietà del Fenerbahce, Min-Jae Kim. Da tempo nella lista di Giuntoli, che aveva provato a prenderlo già nell’ultima sessione di mercato, è ora tra i primi posti nelle preferenze del club azzurro. L’operazione resta complicata vista la volontà del Fenerbahce di trattenerlo”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Secondo quanto riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, ilè pronto a presentarealper provare a prendere il difensore sudcoreano Min-Jae Kim, da tempo nel taccuino di Giuntoli. Un’operazione non semplice, visto che il club turco non sembra intenzionato a cederlo. “Ilcontinua a lavorare per rafforzare il reparto difensivo. Il club azzurro stando un tentativo per il difensore sudcoreano, di proprietà del, Min-Jae Kim. Da tempo nella lista di Giuntoli, che aveva provato a prenderlo già nell’ultima sessione di mercato, è ora tra i primi posti nelle preferenze del club azzurro. L’operazione resta complicata vista la volontà deldi trattenerlo”. L'articolo ilsta.

