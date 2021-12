Scienziati divisi | al governo due documenti contrapposti

(Di giovedì 30 dicembre 2021) La discussione nel Comitato Tecnico Scientifico sull’eliminazione della quarantena nei vaccinati è stata “ampia”, raccontano le fonti ben informate. Persino stendere il verbale è stato laborioso. Perché mai come stavolta agli esperti del Cts è stato chiesto di dare un imprimatur scientifico a scelte eminentemente politiche. L’allentamento delle misure di quarantena per i vaccinati è funzionale alla continuità delle attività produttive ma non era mai stato ventilato prima, nemmeno quando i vaccini avevano mostrato un’elevatissima efficacia contro le varianti Alfa … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

In Israele è scontro sulla quarta dose. Il Governo blocca la somministrazione sugli over 60 ma inizia uno studio sperimentale che coinvolge circa seimila persone. L'articolo SULLA QUARTA DOSE: ISRAELE FRENA LE SOMMINISTRAZIONI proviene da ByoBlu - La TV dei ... La fine della quarantena per i vaccinati divide gli scienziati: «unica opzione praticabile» per alcuni, «senza evidenze scientifiche» per altri. Ma la variante Omicron è un alibi per sacrificare la sa ...