Roma | cade da un ponteggio e muore | la vittima è Piero Perruzza | aveva 52 anni

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Si chiamava, l’operaio di 52che ieri mattina, poco prima delle 10.00, in Via Merulana all’altezza del civico 177, mentre stava lavorando è caduto da un’impalcatura al settimo piano ed è deceduto. Un volo ‘fatale’, un impatto con il suolo che non gli ha lasciato scampo. Leggi anche: Pomezia, grave incidente sul lavoro: operaio resta incastrato con la mano nel macchinario, morto sul lavoro a52L’uomo viveva a Scandriglia, in provincia di Rieti, e ieri si trovava a: stava lavorando quando, improvvisamente, è precipitato daldove si trovava ed è deceduto sul colpo. Inutili tutti i tentativi di salvarlo, per...

È precipitato per diversi metri da un'impalcatura, forse dal 7° piano, prima di finire a terra nel cortile interno di un condominio di via Merulana, nel centro di Roma. È morto così Piero Peruzza, 52 ...E' la quarta vittima del lavoro negli ultimi 50 giorni nell'edilizia a Roma e provincia. Solo tra gennaio e ottobre i martiri di questa guerra unilaterale sono stati 1.017 in tutta Italia ...