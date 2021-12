Riforma fiscale, chi ci guadagna? Premiati i dirigenti (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Riforma fiscale comporterà una riduzione del prelievo di circa 264 euro medi procapite (circa l’uno per cento del reddito disponibile) per 27,8 milioni di contribuenti, pari a circa due terzi del totale ma darà vantaggi soprattutto ai redditi medio alti. Riforma fiscale, cosa cambia? E’ quanto emerge da una microsimulazione dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) dalla quale si evince che la riduzione di imposta in valore assoluto è maggiore nelle classi di reddito medio-alte, con un beneficio medio di circa 765 euro per i contribuenti con reddito imponibile tra i 42.000 e i 54.000 euro. In pratica in questa fascia, maggiormente interessata dalla operazione di regolarizzazione delle aliquote marginali per i lavoratori dipendenti, pari al 3,3 per cento del totale sarà concentrato il 14,1 per cento del totale ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lacomporterà una riduzione del prelievo di circa 264 euro medi procapite (circa l’uno per cento del reddito disponibile) per 27,8 milioni di contribuenti, pari a circa due terzi del totale ma darà vantaggi soprattutto ai redditi medio alti., cosa cambia? E’ quanto emerge da una microsimulazione dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) dalla quale si evince che la riduzione di imposta in valore assoluto è maggiore nelle classi di reddito medio-alte, con un beneficio medio di circa 765 euro per i contribuenti con reddito imponibile tra i 42.000 e i 54.000 euro. In pratica in questa fascia, maggiormente interessata dalla operazione di regolarizzazione delle aliquote marginali per i lavoratori dipendenti, pari al 3,3 per cento del totale sarà concentrato il 14,1 per cento del totale ...

