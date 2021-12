Newcastle | occhi puntati su un ex Inter per l’attacco

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ilinsieme alla nuova proprietà saudita stanno cercando nuove risorse perdel club inglese, in modo da rialzarsi ed evitare una retrocessione in Championship che sarebbe clamorosa dopo l’acquisto da parte dei sauditi e la loro voglia di investire nel club inglese. Gabriel BarbosaGabriel Barbosa è il prescelto dalla dirigente delper rinforzare. L’attaccante al momento milita nel Flamengo in Brasile e nella stagione appena conclusa con la maglia rossonera ha messo a segno ben 14 gol e 5 assist, un occasione importante dunque per l’exper tornare nell Europa che conta e provare a rilanciarsi. Daniele Scrazzolo

La Gazzetta dello Sport

Invischiato più che mai nella lotta per non retrocedere (è penultimo a 11 punti), ildella nuova proprietà saudita sta disperatamente cercando un attaccante per rinforzare l'attacco. E dopo il no incassato dal Benfica per la stella Darwin Nunez (i portoghesi non vogliono ...Dopo l'infortunio di Kjaer, i dirigenti rossoneri hanno vagliato le candidature dell'olandese Botman del Lille (cercato anche dal), del brasiliano Bremer del Torino (seguito pure dall'Inter ...Incassato il no del Benfica per Nunez, la nuova proprietà saudita cerca rinforzi per la lotta salvezza: piace l'ex Inter, ora al Flamengo ...Boubacar Kamara è tra le idee della Roma per rinforzare il centrocampo oltre Maitland-Niles dell'Arsenal. Il club giallorosso ha espresso grande interesse per Kamara, ma potrà tentare l'affondo solo d ...