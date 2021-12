Napoli | Spalletti può esultare | due ‘rinforzi’ in tempo per la Juve

Advertising

AlfredoPedulla : #Napoli, valutazioni su Federico #Fazio (indicato da #Spalletti). #Tuanzebe piace, ma servono i soldi per il prestito - tvdellosport : ?? #Napoli, valutazioni su Federico #Fazio. Il giocatore è stato indicato da #Spalletti. Piace anche #Tuanzebe #Sportitalia - sscnapoli : ?? Gli auguri di Natale di @ADeLaurentiis a Spalletti, alla squadra e a tutta la SSC Napoli. ??… - serieAnews_com : #Napoli, #Insigne e #FabianRuiz negativi al #Coronavirus - Datafriedkin : RT @salvoformisano: Posso dire che #Fazio al #Napoli è na stronzata? Lo posso dire? Lo dico? Diciamolo... Ma apprezzo la fantasia creata… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Spalletti

Si attenua, per il momento, l'emergenza del. Lorenzo Insigne, infatti, è risultato negativo al tampone molecolare a cui si è sottoposto ...con ogni probabilità a disposizione di Luciano...Dopo la negatività Fabian Ruiz è quindi libero di rientrare in Italia per rimettersi a disposizione di. Gli assenti in vista di Juventus -Si riduce, quindi, la lista degli ...Napoli, 29 dic. – (Adnkronos) – “Insigne e Fabian negativi al Covid-19”. Il Napoli, su Twitter, annuncia il ritorno del capitano Lorenzo Insigne e del centrocampista Fabian Ruiz che da domani potranno ...Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, si è negativizzato e di conseguenza sarà a disposizione di mister Luciano Spalletti per la sfida con la Juventus (AreaNapoli.it) Il giocatore rimane uno dei ...