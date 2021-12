Mollicone (FdI): “Draghi ha trasformato il governo in un Cda”. Poi a Pd e Italia viva: “Non ridete, la manovra non l’avete nemmeno vista” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Vedo che c’è molta ilarità tra i gruppi del Pd e Italia viva, ma potevate rimanere a casa, tanto questa legge di Bilancio non ve l’hanno fatta nemmeno vedere”. Così Federico Mollicone di Fratelli d’Italia alla Camera, durante l’esame della manovra finanziaria. “È indegno che il ministro non si presenti alla Camera – ha aggiunto – Non è accettabile che il Parlamento sia costantemente ignorato nell’azione di governo. Draghi ha trasformato il Cdm in un Cda, di cui è l’amministratore unico”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Vedo che c’è molta ilarità tra i gruppi del Pd e, ma potevate rimanere a casa, tanto questa legge di Bilancio non ve l’hanno fattavedere”. Così Federicodi Fratelli d’alla Camera, durante l’esame dellafinanziaria. “È indegno che il ministro non si presenti alla Camera – ha aggiunto – Non è accettabile che il Parlamento sia costantemente ignorato nell’azione dihail Cdm in un Cda, di cui è l’amministratore unico”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

