Michelle Hunziker e Serena Autieri insieme sulla neve ma una dimentica l’intimo a casa

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)deve aver fatto così in fretta le valigie per partire con la sua amicaper le vacanzeche hato un po’ di cose ain valigia non ha messoper lei, niente, né slip né reggiseni. Ci ha pensato laad aiutarla regalandole un reggiseno nuovissimo e due slip. Un pieno di risate per le due amiche che ancora una volta hanno deciso di trascorrerele vacanze, ancora una volta in montagna. Tra le due la più felice di camminare tra lee sciare è lale ricorda che lei ama il mare, è ...

Advertising

zazoomblog : Pesante batosta per Michelle Hunziker: il brutto colpo che non ci voleva proprio - #Pesante #batosta #Michelle… - MediasetTgcom24 : Michelle Hunziker e la dolce dedica ad Aurora Ramazzotti e ai follower: 'State con persone che vi fanno ridere'… - occhio_notizie : Michelle Hunziker pubblica un vecchio scatto: ''Voglio vivere intensamente'' #michellehunziker - FabioTraversa : RT @GalantoMassimo: Programmi e personaggi tv flop del 2021: da Alessandro Cattelan a Barbara d’Urso, da Michelle Hunziker a Paolo Bonolis.… - GalantoMassimo : Programmi e personaggi tv flop del 2021: da Alessandro Cattelan a Barbara d’Urso, da Michelle Hunziker a Paolo Bono… -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker

... il programma condotto da, con la partecipazione dei 4 super giudici Francesco Renga, J - Ax, Rita Pavone e Anna Tatangelo. Sempre in ambito 'musicale' Baltimora ha vinto l'edizione ...Al pranzo in famiglia, immancabili, anchee la nonna, a rappresentare tre generazioni d'amore strette attorno a una tavolata. Nonostante questo, come ha rivelato la conduttrice ...Vacanza insieme sulla neve per Michelle Hunziker e Serena Autieri ma la showgirl dimentica slip e reggiseni a casa ...E’ partita per la montagna dimenticando di mettere in valigia slip e reggiseno, ma l’amica Serena Autieri ci ha pensato a prestarle un completino intimo. Al ristorante si è sporcata il bellissimo abit ...