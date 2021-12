LIVE Sci alpino | SuperG Bormio in DIRETTA | si parte alle 11 30 | subito Mattia Casse

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM FEMMINILE DI LIENZ10.00 E13.00 I PETTORALI DINZA DELDI11.10 Per l’Italia è una gara delicatissima in ottica dell’arzigogolato regolamento che assegna i pass per le Olimpiadi di Pechino 2022. Riassumendo: al momento sarebbero appena 7 gli azzurri qualificati in campo maschile, davvero pochissimi! Servirebbe un risultato importante dadi Matteo Marsaglia, che purtroppocon un pettorale alto, il n.54. CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIU’. 11.04 I pettorali dinza deldi oggi: 1 9900811990 ITA Head 2 ...